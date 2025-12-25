به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از کابل، سراج الدین حقانی وزیر کشور افغانستان در مراسم فارغ التحصیلی ۹۰۰ نیروی پلیس تأکید کرد: حکومت افغانستان به توافقنامه دوحه پایبند است و می‌کوشد چالش‌های موجود در افغانستان و همچنین مشکلات میان افغانستان و جامعه جهانی را از طریق «روش‌های منطقی و پایدار» حل کند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نیست، گفت: درهای گفتگو در مورد چالش‌های کنونی همچنان باز است و باید به جهانیان اطمینان داده شود که خاک افغانستان علیه هیچ‌کس استفاده نمی‌شود، درها برای گفتگو درباره مشکلات بسته نیست و ما در جستجوی راه‌ حل‌های منطقی و مشروع برای حل این مشکلات هستیم.

وزیر کشور افغانستان افزود: ما می‌خواهیم از طریق گفتگو مشکلات، بی‌اعتمادی یا سوءتفاهم‌ها را پاسخ دهیم، ما آزمون مقابله را پشت سر گذاشته‌ایم، ممکن است در منابع ضعیف باشیم، اما ایمان و اراده‌مان قوی است.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که سازمان ملل متحد بارها بر ضرورت گفتگو و تعامل کشورهای جهان با حکومت فعلی افغانستان تأکید کرده است، از سوی دیگر چهره های سیاسی افغان در خارج از افغانستان نیز از گفتگو برای خروج افغانستان از بن بست سیاسی سخن می گویند.

حامد کرزی رئیس‌جمهور اسبق افغانستان نیز بارها گفتمان ملی را مطرح کرده است.

تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام و جریان های مختلف، مبارزه با گروه های تروریستی و مسائل مرتبط با حقوق بشر و اشتغال و تحصیل زنان و دختران از مسائل مهم در مسیر روابط بین المللی افغانستان است.