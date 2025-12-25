پخش زنده
وزارت امور خارجه با دیپلماسی اقتصادی و رفع موانع داخلی، در تلاش است تا مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ درادامه برنامههای دولت برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، وزیر امورخارجه درجمع فعالان اقتصادی حضور یافت و در نشستی چهارساعته بی واسطه، پیشنهادها و دغدغههای آنها را شنید.
وزیر امور خارجه در این نشست با اشاره به تحریمها و تأثیر آن بر اقتصاد کشورگفت: باید تحریم را پذیرفت و با آن زندگی کرد و با بهکارگیری همه ظرفیتهای ملی، همسایگی و سیاست خارجی برای خروج از مشکلات اقتصادی تلاش مضاعف کرد.
سید عباس عراقچی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی و ظرفیتهای داخلی کلید رهایی از مشکلات است افزود: دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه مأموریت مشخصی دارد و ما تلاش میکنیم تا شرکتهای بخش خصوصی ایرانی در رقابت با شرکتهای خارجی پیروز شوند.
وی در ادامه به تشریح کامل فعالیت ستاد دیپلماسی استانی در وزارت امورخارجه پرداخت و گفت: هدف تشکیل این ستاد، تقویت و توسعه همکاریهای اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت اقتصادی استان هاست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صنعت فرش ایران، آن را نه تنها یک کالای اقتصادی، بلکه به عنوان یک سفیر فرهنگی دانست و گفت: هر فرش ایرانی که به خانهای در خارج از کشور میرود، فرهنگ، هنر و تاریخ ما را با خود میبرد و فرش یک کار اقتصادی، فرهنگی و اشتغالزا است..
وی با بیان اینکه حدود ده میلیون نفر در ایران از طریق فرش امرار معاش میکنند و ۲۸ رشته شغلی مرتبط با این صنعت وجود دارد، گفت: در اوج صادرات فرش، بیش از یک میلیارد دلار صادرات داشتیم، اما امروز این رقم به حدود چهل میلیون دلار کاهش یافته است باید موانع صادرات فرش را برطرف کنیم و من گزارشی در این زمینه به هیئت دولت ارائه دادم و بر اهمیت زنده نگه داشتن این صنعت تأکید کردم.
وزیر امورخارجه دراین نشست به تبیین سیاستهای خارجی کشور و شرایط منطقه هم پرداخت و با اشاره به بحران اقتصادی کشور گفت:به نظر میرسد توطئه جدیدی در راه است که هدف آن، تشدید شرایط اقتصادی و افزایش نارضایتیهاست تا نظام از داخل با مشکل مواجه شود، اما همانطور که در جنگ ۱۲ روزه با مقاومت نیروهای مسلح و استفاده از موشکهای ساخت داخل و تلاش همه مردم بحران را پشت سر گذاشتیم، اکنون نیز باید دست به دست هم دهیم و این بحران اقتصادی را ناکام بگذاریم.
عراقچی با بیان اینکه دنیا، تنها بخشی از قدرت جمهوری اسلامی ایران را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشاهده کرد گفت: رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به هیچ یک از اهداف خود نرسید.