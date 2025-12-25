۶ افسر مهاجرت در مناطق کنت (Kent)، ساری (Surrey) و لندن به سرقت و پولشویی متهم شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دادستانی انگلیس تأیید کرد پنج نفر از این افسران با اتهاماتی همچون توطئه برای دزدی و سوء رفتار در مناصب دولتی رو‌به‌رو هستند و هر ۶ افسر خاطی اداره مهاجرت انگلیس، به جرایم پولشویی نیز متهم شده‌اند.

این اتهامات به دنبال تحقیقات وزارت کشور درباره دزدی و پولشویی در فاصله ماه اوت ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ وارد شده است.

"بسمیر ماترا" (Besmir Matera) ۳۶ ساله به توطئه برای دزدی، سوء رفتار در مناصب دولتی، اختفاء، تغییر ظاهر، انتقال یا حذف اموال مجرمانه و گرفتن اموال مجرمانه از طریق رد کردن اموال مجرمانه، متهم شده است.

بر اساس گزارش دادستانی انگلیس، این ۶ افسر خاطی قرار است ۲۹ ژانویه در دادگاهی در لندن حاضر شوند.