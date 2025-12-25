به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلا استان مازندران از برگزاری رزمایش سراسری «امداد و نجات» در روزهای آینده در سطح استان خبر داد و گفت: این رزمایش با هدف ارتقای سطح آمادگی، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سنجش توان عملیاتی نیروهای امدادی در مواجهه با حوادث و بحران‌های احتمالی برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: وقوع حوادث طبیعی و غیرمترقبه، اهمیت آمادگی نیروهای امدادی و اجرایی را دوچندان می‌کند و برگزاری چنین رزمایش‌هایی نقش مؤثری در کاهش خسارات جانی و مالی و افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی دارد.

فرمانده سپاه کربلا خاطرنشان کرد: این رزمایش با حضور و مشارکت گسترده دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری، نیروهای امدادی، اورژانس، بهداری، هلال‌احمر، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول برگزار می‌شود و سناریوهای مختلف امداد، نجات، اسکان اضطراری و پشتیبانی درمانی در آن تمرین خواهد شد.

وی هدف اصلی این رزمایش را تقویت وحدت فرماندهی، انسجام عملیاتی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: تمرین‌های میدانی و واقعی این رزمایش‌ها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و آمادگی حداکثری برای خدمت‌رسانی سریع، مؤثر و منسجم به مردم در زمان بروز حوادث می‌شود.