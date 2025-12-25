مدیر اجرایی ستاد اعتکاف استان قزوین گفت: ثبت‌نام مراسم معنوی اعتکاف با شعار «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» به صورت رسمی از فردا در استان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام ابراهیمی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ اعلام کرد:ثبت‌نام به صورت رسمی از فردا از طریق سایت اعتکاف استان آغاز می‌شود و تا دهم دی ادامه دارد.

مدیر اجرایی ستاد اعتکاف استان اضافه کرد: سال گذشته ۹۱ مسجد میزبان مراسم اعتکاف بودند و بیش از ۱۲ هزار نفر از هم‌استانی‌ها در این آیین معنوی شرکت کردند.

وی افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود جمعیت معتکفین به بیش از ۱۸ هزار نفر برسد و تاکنون ۱۰۶ مسجد در سطح استان برای برگزاری این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند که ۳۰ مسجد آن در شهرستان قزوین قرار دارد.

به گفته مدیر اجرایی ستاد اعتکاف استان، هزینه ثبت‌نام برای هر نفر ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده که شامل اطعام (افطار و سحری)، برنامه‌های فرهنگی، سخنرانی و مداحی خواهد بود.