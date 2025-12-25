ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا در پیامی ویژه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، از موضع‌گیری قاطعانه مجلس ایران در محکومیت اقدامات آمریکا قدردانی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، وزیر امور خارجه ونزوئلا با ارسال پیامی گرم و صمیمانه، از حمایت صریح نمایندگان مردم ایران تشکر و تأکید کرد: بیانیه مجلس ایران در دفاع از حاکمیت ونزوئلا، نیروی تازه‌ای به مبارزه این کشور علیه دزدی دریایی مدرن و محاصره اقتصادی بخشیده است.

ایوان خیل در پیام خود اعلام کرد: به نام ملت ونزوئلا و رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو، صمیمانه‌ترین مراتب قدردانی خود را از مجلس شورای اسلامی ایران ابراز می‌داریم، محکومیت قاطعانه اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز آمریکا از سوی شما در اعماق قلب ما طنین‌انداز شده است.

وی تصریح کرد: این حمایت معنوی و سیاسی، عزم ونزوئلا را در مسیر مبارزه برای عدالت و حق تعیین سرنوشت دو چندان می‌کند.

وزیر خارجه ونزوئلا در بخش دیگری از پیام خود، با ادبیاتی حقوقی به ماهیت اقدامات آمریکا حمله کرد و افزود: توقیف و تعقیب نفتکش‌های ما در آب‌های بین‌المللی، بدون تردید مصداق بارز راهزنی دریایی است.

خیل تأکید کرد: این اقدامات نه تنها اقتصاد ونزوئلا را هدف گرفته، بلکه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده است و حمایت ایران در افشای این نقشه شوم برای بی‌ثبات سازی ونزوئلا، حیاتی است.