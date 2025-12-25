طرح احداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین، CCR و کاهش بنزن در پالایشگاه نفت تهران با هدف افزایش کیفیت و ظرفیت تولید بنزین و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره پایین‌دستی به پیشرفت قابل توجهی رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، طرح احداث واحد‌های تصفیه نفتای سنگین، CCR و کاهش بنزن در پالایشگاه نفت تهران همسو با رعایت الزام‌های زیست محیطی، جلوگیری از خام‌فروشی و ارتقای تولید بنزین کشور اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن، کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه تهران به استاندارد یورو ۵ با عدد اکتان ۹۱ ارتقاء خواهد یافت. همچنین میزان بنزن در بنزین نهایی به کمتر از یک درصد حجمی کاهش می‌یابد.

واحد‌های اصلی این پروژه شامل تصفیه نفتای سنگین با ظرفیت ۱۶ هزار بشکه در روز، واحد تبدیل کاتالیستی مداوم (CCR) با ظرفیت حدود ۱۳ هزار و ۹۰۰ بشکه در روز و واحد کاهش بنزن با ظرفیت ۲۴ هزار بشکه در روز است که نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده زنجیره تولید بنزین ایفا می‌کنند.

براساس آخرین گزارش‌ها تا پایان آذر ۱۴۰۴، بخش طراحی پروژه تقریباً تکمیل شده و عملیات خرید، تأمین تجهیزات و نصب و اجرا در مراحل پایانی قرار دارد و با وجود چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های ارزی، تغییر تعرفه‌های گمرکی، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها، این پروژه با تأمین نقدینگی لازم در مسیر تکمیل قرار دارد.

با بهره‌برداری از این طرح، افزون بر افزایش تولید بنزین باکیفیت، از تحمیل جرایم زیست‌محیطی جلوگیری می‌شود.