به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ وزیر امور خارجه در حاشیه برنامه سفر خود به اصفهان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری دستاورد‌های قائل توجه داشته است و پرتاب این سه ماهواره هم برای مباحث صلح آمیز و استفاده در ابعاد مختلف اقتصادی، ارتباطی و محیط زیست و حق طبیعی جمهوری اسلامی ایران مثل فعالیت بقیه کشور در این حوزه است و برای هیچ کشوری تهدید نیست.

سید عباس عراقچی افزود: پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های علم و فناوری و نانو با هدف توسعه کاربرد‌های علمی و عملی توانمندی‌ها جوانان ایرانی در مسیر رشد و بالندگی ایران همیشه سربلند است.

شمارش معکوس برای پرتاب سه ماهواره سنجشی ایرانی به فضا آغاز شده است.

این ماهواره هاقرار است هفتم دی با قرار گرفتن در مدار زمین به توسعه کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، ارتباطی و محیط زیست کمک کنند.

در این مأموریت، ماهواره‌های «پایا» و «ظفر ۲» به همراه نسخه ارتقایافته ماهواره «کوثر» به فضا پرتاب می‌شوند.

ماهواره کوثر نخستین ماهواره ساخت بخش خصوصی ایران است که نسخه‌های اولیه آن با نام «هدهد» و «کوثر» آبان پارسال با موفقیت در مدار قرار گرفت.

ایران با این دستاورد‌ها در جمع ده کشور دارنده فناوری پیچیده تولید ماهواره قرار دارد.