خبرنگاران خبرگزاری صداوسیمای خوزستان در دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان خوزستان خوش درخشیدند و با کسب مقام‌های برتر، موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر این دوره از جشنواره شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر، مهران نیک‌اندیش و هدایت عباسی لرکی از خبرگزاری صداوسیمای خوزستان در بخش ویدیو و کلیپ، مقام برتر را به دست آوردند و از سوی برگزارکنندگان مورد تجلیل قرار گرفتند.

مسئول بسیج رسانه استان خوزستان در آیین اختتامیه دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر با اشاره به جایگاه جشنواره ابوذر گفت: جشنواره رسانه‌ای ابوذر تنها یک رقابت رسانه‌ای نیست، بلکه فرصتی برای هم‌افزایی اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی در مسیر روایت حقیقت و پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

سرهنگ پاسدار سجاد بهمئی افزود: امسال با استقبال گسترده اهالی رسانه، ۹۲۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از طی مراحل داوری، ۳۹ نفر به عنوان برگزیده معرفی و تجلیل شدند، همچنین آثار برگزیده استان به جشنواره ملی رسانه ابوذر راه خواهند یافت.

دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان خوزستان در قالب ۱۵ محور عمومی، ۴ بخش ویژه و ۱۱ بخش رسانه‌ای برگزار شد و پس از بررسی آثار ارسالی، ۳۹ اثر حائز رتبه‌های برتر این دوره از جشنواره شدند.