پخش زنده
امروز: -
سپهر ملکوت کتاب پژوهشی تحقیقی که ناگفتههای قبرستان بزرگ تخت فولاد اصفهان را روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛کتاب «سپهر ملکوت» اثر مهرداد عربستانی با هدف معرفی سنتها، آیینها و باورهای معنوی آرامگاه تخت فولاددر ۳۱۲ روانه بازار نشر شد.
اثری ۳۱۲ صفحهای که پلی میان گذشته، حال و میراث ناملموس این مکان تاریخی است.
این کتاب حاصل پژوهشی عمیق و مستند است که سنتها، آیینها و مفاهیم معنوی آرامگاه تخت فولاد را ثبت و معرفی میکند.
در این کتاب، علاوه بر تصاویر و اسناد تاریخی، روایتهایی از باورها و آیینهای محلی گردآوری شده است. به گفته نویسنده، سپهر ملکوت هم یادآور تاریخ است و هم چراغ راهی برای نسلهای آینده.
تخت فولاد اصفهان با نام «وادی السلام ثانی» دومین قبرستان جهان تشیع و آرامگاه بیش از ۲ هزار عالم، فقیه و مجتهد، شاعر، فیلسوف و حکیم بزرگ ایرانی است؛ سالانه دهها هزار گردشگر از این مکان دیدن می کنند.
این مجموعه با مساحت تقریبی ۷۵ هکتار در حاشیه جنوبی رودخانه زاینده رود اصفهان و در انتهای یکی از محورهای تاریخی شمالی–جنوبی شهر واقع شده است.