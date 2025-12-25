به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛کتاب «سپهر ملکوت» اثر مهرداد عربستانی با هدف معرفی سنت‌ها، آیین‌ها و باور‌های معنوی آرامگاه تخت فولاددر ۳۱۲ روانه بازار نشر شد.

اثری ۳۱۲ صفحه‌ای که پلی میان گذشته، حال و میراث ناملموس این مکان تاریخی است.

این کتاب حاصل پژوهشی عمیق و مستند است که سنت‌ها، آیین‌ها و مفاهیم معنوی آرامگاه تخت فولاد را ثبت و معرفی می‌کند.

در این کتاب، علاوه بر تصاویر و اسناد تاریخی، روایت‌هایی از باور‌ها و آیین‌های محلی گردآوری شده است. به گفته نویسنده، سپهر ملکوت هم یادآور تاریخ است و هم چراغ راهی برای نسل‌های آینده.

تخت فولاد اصفهان با نام «وادی السلام ثانی» دومین قبرستان جهان تشیع و آرامگاه بیش از ۲ هزار عالم، فقیه و مجتهد، شاعر، فیلسوف و حکیم بزرگ ایرانی است؛ سالانه ده‌ها هزار گردشگر از این مکان دیدن می کنند.

این مجموعه با مساحت تقریبی ۷۵ هکتار در حاشیه جنوبی رودخانه زاینده‌ رود اصفهان و در انتهای یکی از محورهای تاریخی شمالی–جنوبی شهر واقع شده است.