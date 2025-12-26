به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اجرای طرح محدودکننده عبور خودرو‌های سنگین در ورودی پل شهید جهان‌آرا با ایجاد یک مسیر باریک و استفاده از جدول‌های بتونی، خسارت‌هایی را به برخی خودرو‌های سواری وارد کرده و مشکلات ترافیکی به همراه داشته است.

مشاهدات میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد با وجود اجرای این طرح، همچنان خودرو‌های سنگین از سمت دیگر پل تردد می‌کنند و عملاً هدف اصلی طرح محقق نشده است.

این در حالی است که رانندگان خودرو‌های سواری بیشترین آسیب را از تنگ‌شدن مسیر و برخورد با موانع بتونی متحمل می‌شوند.

این طرح پس از ایجاد فرورفتگی‌هایی در عرشه پل اجرا شد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره ایمنی پل را افزایش داده است.

مسئولان اعلام کرده‌اند قصد دارند در سمت دیگر پل نیز طرحی مشابه اجرا کنند، البته با اعمال تغییرات هندسی.

در همین راستا از فرماندار خرمشهر درخواست شد تا با حضور در محل، توضیحاتی درباره مشکلات ایجادشده و برنامه‌های اصلاحی ارائه دهد، اما تاکنون پاسخ روشنی به مطالبات مردم داده نشده است.

شهروندان خرمشهری با گلایه از وضعیت فعلی، تأکید دارند که پیش از اجرای هر طرحی باید بررسی‌های کارشناسی دقیق انجام می‌شد. آنان اکنون انتظار دارند شورای ترافیک شهرستان با ارائه برنامه‌ای مدون، کارشناسی‌شده و عملیاتی، هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام کند.