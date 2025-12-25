پخش زنده
تازهترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) نشان میدهد که مجموع مبادلات تجاری ایران و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۵ به ۳ میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورو رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ صادرات اتحادیه اروپا به ایران به ۲ میلیارد و ۴۵۲ میلیون یورو و واردات این اتحادیه از ایران به ۶۵۰ میلیون یورو رسیده که سهم قابلتوجهی از تعاملات تجاری دو طرف را تشکیل میدهد.
همچنین آمارهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ بیانگر تداوم جریان تجارت دوجانبه است؛ بهطوری که صادرات اتحادیه اروپا به ایران در این ماه ۲۱۹ میلیون یورو و واردات اروپا از ایران ۶۳ میلیون یورو ثبت شده است.
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آلمان جایگاه نخست تجارت با ایران را حفظ کرده و بهتنهایی ۳۱ درصد از کل مبادلات ایران با اروپا را به خود اختصاص داده است.
حجم تجارت ایران و آلمان در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۵ به ۹۸۴ میلیون یورو رسیده که نشاندهنده نقش کلیدی این کشور در تداوم همکاریهای اقتصادی با ایران است.