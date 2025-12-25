

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوسمار ویرا، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی مقابل مس رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر اظهار داشت: خیلی خوشحالم دوباره به رفسنجان آمده‌ام. همه بازی‌ها برای ما مهم است. مخصوصا بازی‌های آخر پیش از نیم فصل که جایگاه تیم را در نیم فصل مشخص می‌کند. مس و پرسپولیس هر دو مربیان خود را تغییر داده‌اند و تاکتیک دو تیم تغییر کرده که همین موضوع آنالیز دو تیم را سخت‌تر می‌کند. امیدوارم سریعاً ذهنیتی که داریم را در زمین پیاده کنیم.

وی در ادامه درباره شرایط وخیم مس رفسنجان در انتهای جدول رده بندی و تغییر شرایط این تیم نسبت به گذشته، گفت: ما مرتبه قبل با مس مساوی کردیم که کار ما را سخت کرد. در آن فصل فصل اول و آخرین بازی بود با مساوی کردیم. مس آن فصل تیم خوبی بود و دنبال قهرمانی بودیم، اما بازی پر استرسی در خانه مقابل این تیم داشتیم و گل دقیقه ۹۰ کار خودش را کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره عملکرد علی علیپور و اینکه ۷ هفته است که موفق به گلزنی نشده و قصد باشگاه برای خرید مهاجم در نیم فصل، گفت: هر مهاجمی گل نزند قطعاً نگران می‌شود. ما کار تیمی انجام می‌دهیم و در بازی با پیکان علیپور پاس گل داد. وقتی تیم به پیروزی می‌رسد عملکرد کل تیم اهمیت دارد. من از عملکرد او رضایت دارم. امیدوارم در بازی مقابل مس موفق به گلزنی شود تا بتواند عملکرد خوب خود را به نمایش بگذارد.

اوسمار درباره مصدومان تیمش مقابل مس نیز خاطرنشان کرد: ۲ بازیکن جوان ما شامل سعید صادقی و علی همایی بخاطر مصدومیت جزئی نتوانستند با ما بیایند و باکیچ هم برای کار درمان به کشور خود رفته است.