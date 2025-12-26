به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در شورای اداری بخش فیروآباد با بیان اینکه در حال حاضر ۶۴ پروژه در حوزه‌های مختلف برای منطقه فیروز آباد تعریف شده است افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی، ناگزیر به اولویت‌بندی پروژه‌ها هستیم.

حبیبی گفت: پروژه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که بتوانند بیشترین تأثیر را در تغییر چهره منطقه و بهبود زندگی مردم داشته باشند.

استاندار کرمانشاه در ادامه بر حمایت از طرح‌های علمی و دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی تأکید کرد و گفت: واحد تولید نهال کشت‌بافتی فیروزآباد، یک ظرفیت دانشگاهی و آزمایشگاهی ارزشمند است و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند از این طرح‌ها حمایت کنند.

حبیبی افزود: جهاد کشاورزی باید نقش هدایت‌گر داشته باشد و نظام بانکی نیز با تأمین تسهیلات، زمینه توسعه این طرح‌ها را فراهم کند.

وی استفاده از روش‌های نوآورانه در کشاورزی را ضروری دانست و گفت: با توجه به محدودیت منابع آب و مالی، چاره‌ای جز حرکت به سمت الگوی نوین و بهره‌ور کشاورزی نداریم.

حبیبی با اشاره به کمبود سرانه فضا‌های ورزشی در فیروزآباد و هلشی افزود: احداث یک سالن ورزشی برای شهر هلشی در سال آینده در دستور کار قرار دارد و اجرای زمین‌های چمن مصنوعی فوتبال در روستا‌ها نیز با همکاری دفتر امور روستایی و دستگاه‌های مرتبط تسریع خواهد شد.