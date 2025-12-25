تیم فوتبال نساجی مازندران عصر فردا جمعه در آخرین دیدار خود از نیم‌فصل اول لیگ یک، برابر آریو اسلامشهر به میدان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی مازندران ساعت ۱۵ جمعه در آخرین دیدار خود از نیم‌فصل اول رقابت‌های لیگ یک فوتبال کشور، مقابل تیم آریو اسلامشهر صف‌آرایی می‌کند.

نساجی در حال حاضر با کسب ۳۵ امتیاز در صدر جدول لیگ یک قرار دارد و آریو اسلامشهر با ۱۹ امتیاز، جایگاه دهم جدول رده‌بندی را به خود اختصاص داده است.

شهرداری نوشهر دیگر نماینده استان هم فردا میزبان مس سونگون تبریز است. این بازی از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهدای چالوس برگزار می شود.