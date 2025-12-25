به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان وقتی مسجد فرماندهی محله را به دست می‌گیرد روایت تحول اجتماعی در سلورد

در محله سلورد شهرستان بردسیر جایی که نامش از گذشته با معنا‌های جریان آب و سرسبزی گره خورده، امروز جریان دیگری در حال شکل‌گیری است

جریانی از تحول اجتماعی توانمندسازی مردم و پیوند دوباره مسجد با زندگی روزمره فعالیت‌هایی که به گفته زینب مطهری فرمانده پایگاه مقاومت بسیج خواهران فاطمیه بردسیر به الگویی موفق از محله‌محوری اسلامی تبدیل شده و توجه بسیاری را در نمایشگاه «اُسوه» به خود جلب کرده است