ذخایر طلایی در اختیار خانوارهاست که تاکنون برنامهریزی منسجمی برای بهرهبرداری از آن صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان حجتالاسلام حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به چالشهای جدی اقتصاد کشور در حوزه نقدینگی، اظهار داشت: یکی از منابع مالی بزرگ و در عین حال مغفولمانده در کشور، ذخایر طلای در اختیار خانوارهاست که تاکنون برنامهریزی منسجمی برای بهرهبرداری از آن صورت نگرفته است.
حجتالاسلام حمیدی، با اشاره به وجود حجم قابل توجهی از ذخایر طلای خانگی در کشور، گفت: اگر تنها هر خانوار ایرانی 100 گرم طلا در اختیار داشته باشد، ارزش این سرمایه به حدود 30 هزار همت میرسد؛ ظرفیتی عظیم که در صورت هدایت صحیح، میتواند به یکی از پشتوانههای مهم اقتصاد ملی است.