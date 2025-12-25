پخش زنده
نیروهای راهداری کوهرنگ به یک دستگاه وانت باری که در اثر شرایط جوی از مسیر منحرف شده بود امداد رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کوهرنگ گفت: خبری مبنی بر انحراف یک دستگاه وانت باری در محور چلگرد–صمصامی، محدوده آبباریک شهریاری دریافت شد.
صادقی افزود: نیروهای راهداری با وجود بارش برف، سرمای شدید و لغزندگی مسیر، با بهکارگیری ماشینآلات سنگین و تجهیزات تخصصی، نسبت به ایمنسازی محور و امدادرسانی به خودرو اقدام کردند و این عملیات بدون هیچگونه خسارت جانی انجام شد.
رئیس راهداری کوهرنگ از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و نکات ایمنی، تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.