سرمربی تراکتور گفت: میخواهیم با کسب نتیجه خوب مقابل شمسآذر، فاصلهمان با صدر جدول را کاهش دهیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از دیدار مقابل شمسآذر قزوین، اظهار داشت: پس از دو بازی پرفشار در رقابتهای جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا، اکنون تمرکز ما روی لیگ برتر است و به دنبال کسب نتایج مثبت هستیم تا فاصلهمان با صدر جدول را کاهش دهیم. شمسآذر شاید جایگاه مطلوبی در جدول نداشته باشد، اما تیمی جوان، پرتلاش و قابل احترام است که با انگیزه بالا مقابل ما بازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: طی این هفته تلاش کردیم تا حد امکان فشار جسمانی وارد شده به بازیکنان پس از دو مسابقه فشرده گذشته را مدیریت کنیم. در زمان محدود بین بازیها، تمرینات بازتوانی و ریکاوری در دستور کار قرار داشت و جا دارد از کادر پزشکی تیم بابت تلاشهای بیوقفهشان تشکر کنم.
سرمربی تراکتور درباره شرایط تیم برای این مسابقه، گفت: برای بازی فردا تمامی بازیکنان را در اختیار داریم و خوشبختانه بازیکن محروم یا مصدوم نداریم. همچنین صادق محرمی و ایگور پوستونسکی به تمرینات گروهی بازگشتهاند.