مشاور فرمانده کل سپاه گفت: گزینه مورد اقبال امروز مردم جهان را اسلام خواند و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه شکست راهبردی خوردند، اما شکست اصلی آنها تمدنی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار محمدرضا نقدی در مجمع آذرماه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که برای بزرگداشت شهید سلیمانی و آیت‌الله مصباح یزدی در دانشگاه تهران برگزار شد، طی سخنانی گفت: امروز ما درگیر جنگی فراتر از نظامی هستیم و به گفته رهبر انقلاب در روز ولادت حضرت زهرا (س) جبهه کارگزاران باید این جنگ را به خوبی بشناسند تا به‌درستی تصمیم بگیرند و حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه توصیه‌های مقام معظم رهبری تکلیف ما را روشن می‌کند، افزود: یک نیروی انقلابی تکلیف خود را با ندا‌ها و توصیه‌های رهبرش بهتر تشخیص می‌دهد. موتور محرک این حرکت در کنار تولی و تبری داشتن بینش و نگاه عمیق است اینکه واقعیات را به‌خوبی ببینیم، بشناسیم و به شعار بسنده نکنیم.

سردار نقدی با بیان اینکه سطحی شدن از آفت‌های امروز جامعه ما است که آسیب‌های زیادی به ما زده است، ادامه داد: چند سال پیش اگر می‌خواستید در این دانشگاه از اقتصاد مقاومتی و داخلی‌سازی بگویید توسط استاد و دانشجو تخطئه می‌شدید. در آن زمان تصویری پیش روی ما قرار داده بودند که بر اساس آن دیگر اقتصاد داخلی در جهان وجود نداشت و همه باید به سمت جهانی شدن می‌رفتیم البته به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل دنیا را به‌گونه‌ای تصویرسازی می‌کنند که شما به‌جای واقعیات بر اساس تصویری که از واقعیت‌ها به شما ارائه می‌دهند تصمیم بگیرید.

وی در ادامه با بیان اینکه آمریکا که خود را مبدا این تحولات اقتصاد جهانی می‌نامید، امروز مبدا وضع تعرفه‌های عجیب و غریبی بر اقتصاد و واردات شده است، افزود: کسانی که ادعای جهانی شدن و آزاد شدن اقتصاد داشتند و می‌گفتند هر کشوری برای واردات خود تعرفه ببندد از چرخه و حلقه اقتصاد جهانی دور می‌شود و اجازه صادرات ندارد امروز در مقابل جنگ تعرفه‌ای که آمریکا راه انداخته است چه پاسخی دارند؟ سطحی نگاه کردن آسیب‌هایی از این دست دارد لذا همواره باید با برنامه و به دور از سطحی‌نگری اندیشید تا بتوان به‌درستی تصمیم گرفت.

سردار نقدی در ادامه با بیان اینکه برخی معتقد بودند مدیریت آمریکا یک مدیریت فهیم، علمی و حساب شده است به نتیجه بررسی‌های عملکرد و تصمیمات اخذ شده دولتمردان این کشور بر اساس سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا اشاره کرد و گفت: اگر بخواهید فضاسازی و تصویرسازی را کنار بگذارید و وارد لایه‌های واقعی شوید، می‌بینید خود آنها نیز اذئان دارند در استراتژیهای‌شان در غرب آسیا و به قول آنها خاورمیانه شکست خوردند. در این سند آمده است که معتقدند در تمام این استراتژی‌ها شکست خورده‌اند. یکسال صدور این بیانیه را به تاخیر انداختند، اما بعد از یکسال تعویق اعلام کردند «بعد از جنگ سرد در تمام استراتژی‌هایمان شکست خوردیم» و دلیل آن را تصمیمات خود بر پایه مسایل غیر واقعی یا بهتر بگوییم تخیلات بی‌پایه می‌دانند.

نفرت جهانی از سیاست‌های آمریکا به اوج رسیده است

وی گفت: خود آنها در دلایل این شکست در کنار خیال‌پردازی‌های مسئولان کشورشان کمبود اعتبارات را اعلام می‌کنند. می‌گویند هشت هزار میلیارد دلار در مسائل خارجی هزینه کردیم که بخش زیادی از آن در غرب آسیا هزینه شده است. آمریکا تنها سه هزار میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرده و دستاوردشان فرار از این کشور بود. فقط ۸۵ میلیارد دلار سلاح در افغانستان جا گذاشتند و بسیاری از مزدورشان را هم با خودشان نبردند و برخی بر بال هواپیما سوار شدند. دو نفری را هم که با خود بردند در کنار کاخ سفید دو نیروی گارد آنها را کشت.

مردم افغانستان امروز از آمریکایی‌ها متنفرند

وی گفت: در عراق کلی هزینه کردند، اما پارلمان عراق به خروج آنها رای داد. در انتخابات اخیر عراق از ۱۷۸ کرسی شیعیان عراق حتی یک صندلی به افرادی که گرایش آمریکایی‌ها داشتند، نرسید. سردار نقدی افزود: تفکر جهانی‌سازی و دهکده جهانی به تولید و اقتصاد صنعتی آنها ضربه زد و باعث مهاجرت بخشی از این افراد به شرق آسیا شد. چینی‌ها، کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها در کار و تولید و بهره‌وری از آنها جلو زدند و می‌دانند به آنها نمی‌رسند ولی با تعرفه بستن به واردات این کشور‌ها می‌خواهند در اقتصاد به همسانی برسند.

وی با اشاره به اینکه امروز معتقدند باید همپیمانان خود را متقاعد کنند که هزینه سلاح‌ها را بپردازند، گفت: امروز نوبت ونزوئلاست. اگر با این کشور نجنگند برایشان بد می‌شود اگر هم بجنگند اوضاع بدتر می‌شود، زیرا این کشور در همسایگی آنها است. کینه و نفرتی که از سیاست‌های این کشور سرتاسر جهان را گرفته است از آسیا تا آمریکا را شامل می‌شود. میدانی بزرگ در همسایگی خود باز کرده‌اند و مدعی گرینلند و کانادا شده است.

سردار نقدی با یادآوری اینکه امروز در صحنه نبرد با ما در جنگ اخیر نیز شکست خوردند، گفت: اگر شکست نخورده بودند درخواست آتش‌بس نمی‌داند. طرفی که شکست خورده درخواست آتش‌بس می‌دهد. البته ما هم ضربه خوردیم و‌لی ضربات خوبی هم زدیم. می‌گویند پیروز هستند و سوریه را مثال می‌زنند، اما بعد از یک‌سال آنهایی که از حضور ایران در سوریه گلایه داشتند هم به این نتیجه رسیدند که حضور ایران در آنجا حکیمانه بود.

آمریکا و اسرائیل شکست خود را پشت تصویرسازی پنهان می‌کنند

وی با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنند با تصویرسازی نشان دهند پیروز شدند، تصریح کرد: آنها در عرصه راهبردی شکست بزرگی خوردند. نزدیک ۷۰ سال تلاش کردند جمعیت خودشان را افزایش دهند و برابر با فلسطینی‌ها کنند ولی وقتی توانستند به اندازه این جمعیت برسانند با مهاجرت معکوس و فرار جمعیت رو‌به‌رو شدند. امروزه اکثر روستا‌های آنها در شمال و اطراف لبنان خالی است. اگر این شکست نیست پس چیست؟ آنها در برابر غزه یک شکست تمدنی خوردند. اساس تفکرشان در دنیا شکست خورد و امروز کسی دیگر نمی‌پذیرد فکر آمریکایی‌ها برتر است.

سردار نقدی گزینه مورد اقبال امروز مردم جهان را اسلام خواند و گفت: وقتی جمعیتی مثل غزه دو سال زیر آتش شدید و در محاصره کامل هنوز پابرجا و زنده است آیا کسی تمدن مقابل او را می‌پذیرد؟ آنها در غزه شکست راهبردی خوردند، اما شکست اصلی آنها تمدنی است.

وی انتخاب برخی فرمانداران و شهرداران مخالف با اسرائیل را در همین راستا خواند و گفت: دیدید در انتخاب چندین فرماندار و شهرداری در آمریکا، کسانی رأی آوردند که مخالف اسرائیل بودند در حالیکه چند سال قبل اقبال به سمت کسانی بود که اسرائیل از آنها حمایت می‌کرد. حتی اگر این مسئولین بعد‌ها ضد اسرائیل عمل هم نکنند همین که انتخاب شدنشان به‌دلیل مخالفت با اسرائیل است برای این رژیم شکست است.

وی افزود: در انگلیس هر هفته یک تظاهرات در حمایت از فلسطین برگزار می‌شود و لذا امروز تفکر اسلام و مقاومت به همه‌جا رسوخ کرده است. سردار نقدی در پایان از دانشجویان ساخت با نگاه عیق به مسائل کشور و دنیا بنگردند.