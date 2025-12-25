پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان به مناسبت گرامیداشت دهه مقاومت، مسابقات کاراته قهرمانی بسیج سپاه ثارالله استان کرمان با حضور پرشور ورزشکاران بسیجی از سراسر استان برگزار میشود؛ رویدادی که نماد تلفیق روحیه جهادی، توان جسمی و آمادگی رزمی جوانان انقلابی است.
«این مسابقات با هدف ارتقای آمادگی جسمانی، شناسایی استعدادهای برتر و تقویت روحیه مقاومت و همبستگی در میان بسیجیان برگزار میشود سرهنگ هاشمی، مسئول تربیت بدنی و ورزش بسیج سپاه ثارالله استان کرمان، با اعلام این خبر اظهار داشت«این مسابقات با هدف ارتقای آمادگی جسمانی، شناسایی استعدادهای برتر و تقویت روحیه مقاومت و همبستگی در میان بسیجیان برگزار میشود و نفرات برتر در رشتههای کاتا و کومیته به عنوان تیم منتخب استان، به مسابقات کاراته قهرمانی بسیج کشور اعزام خواهند شد.»
وی افزود: نفرات منتخب این رقابتها، بهمنماه در آوردگاه رقابتهای کشوری به مصاف برترینهای بسیج سراسر کشور خواهند رفت و پرچم افتخار استان کرمان را در سطح ملی به اهتزاز درخواهند آورد.
این مسابقات جلوهای از توانمندی، انضباط و روحیه مقاومت نسل جوان بسیجی است که در مسیر تعالی ورزش رزمی و ارزشهای انقلابی، گامهای استواری برمیدارند.