به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در پی بارندگیهای شدید هفته گذشته که منجر به وقوع سیلاب و خسارت به زیرساختهای شهرستانهای جنوبی استان کرمان شد، امروز ستاد مدیریت بحران استان به ریاست استاندار کرمان در فرمانداری جیرفت برگزار شد.
هدف این نشست فوقالعاده، ارزیابی دقیق خسارات گذشته، شناسایی نقاط ضعف و تدوین برنامه عملیاتی فوری برای آمادگی حداکثری در برابر موج جدید بارندگیها بود.
در این جلسه فرمانداران هفت شهرستان جنوبی استان گزارشی از خسارات، اقدامات و مشکلات و نواقص گذشته ارائه و امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با بارندگیهای آینده را بیان کردند.
دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان در این جلسه عنوان کرد: فرمانداران وظیفه مدیریت اقدامات و فعالیتهای اضطراری و ضروری را بر عهده دارند و در زمینه تامین ماشینآلات و هزینه اقدامات ضروری نیز پشتیبانیهای لازم را خواهیم داشت.