به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار سرتیپ حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) با اهدای لوح تقدیر از مدیرکل و معاونان صداوسیمای آبادان تجلیل کرد.

در بخشی از متن این لوح آمده است: برخود وظیفه می‌دانم از مجاهدت‌ها و تلاش‌های ارزنده و موثر جنابعالی در عرصه آگاهی بخشی و انعکاس عملکرد، توانمندی‌ها و دستاورد‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نمایش قدرت بازدارنده امنیت ساز این نهاد انقلابی و مردمی درهفته بسیج تقدیر نمایم.

این لوح‌ها توسط سردار مسعود فلاحی، جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) از سوی سردار شاهوارپور تقدیم شد.