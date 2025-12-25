پخش زنده
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) با اهدای لوح تقدیر از مدیرکل و معاونان صداوسیمای آبادان تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار سرتیپ حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) با اهدای لوح تقدیر از مدیرکل و معاونان صداوسیمای آبادان تجلیل کرد.
در بخشی از متن این لوح آمده است: برخود وظیفه میدانم از مجاهدتها و تلاشهای ارزنده و موثر جنابعالی در عرصه آگاهی بخشی و انعکاس عملکرد، توانمندیها و دستاوردهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نمایش قدرت بازدارنده امنیت ساز این نهاد انقلابی و مردمی درهفته بسیج تقدیر نمایم.
این لوحها توسط سردار مسعود فلاحی، جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) از سوی سردار شاهوارپور تقدیم شد.