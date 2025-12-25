

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات هفته دوم لیگ برتر وزنه‌برداری در اهواز؛ مصطفی جوادی قهرمان سابق جهان در دسته ۷۹ کیلوگرم به مقام نخست رسید.

محمدامین دادوند در رده سنی جوانان رکورد دوضرب جهان را یک کیلوگرم غیر رسمی شکست.

علی عالی‌پور نفر سوم جهان در سال ۲۰۲۴ و دارنده نقره دوضرب قهرمانی جهان نروژ در دسته ۹۴ کیلوگرم قهرمان شد.

ایلیا صالحی‌پور دارنده طلا، نقره و برنز بازی‌های کشور‌های اسلامی در دسته ۹۴ کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت.

در پایان هفته دوم لیگ بزرگسالان، تیم‌های سپاهان، ذوب آهن اصفهان و مهرگان بهنام فارس اول تا سوم شدند.

در رده جوانان نیز تیم‌های مهرگان بهنام، نفت مسجدسلیمان و عقاب به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

نتایج به شرح زیر است:

دسته۷۱ کیلوگرم

رده بزرگسالان

۱- رضا باغی از سپاهان با رکورد ۱۴۱ یک‌ضرب، ۱۷۰ دوضرب و مجموع ۳۱۱ کیلوگرم

۲- محمد جواد بیرانوند از سپاهان با رکورد یک‌ضرب، ۱۶۶دوضرب و مجموع ۳۰۶ کیلوگرم

۳- بهراد کریمی از ذوب آهن با رکورد مجموع ۳۰۰ کیلوگرم

رده سنی جوانان

صدرنشینی گیلانی‌ها دسته ۷۱ جوانان

۱- سید ابوالفضل سجادی نسب از فولاد درخشان گیلانبا رکورد مجموع ۲۴۶ کیلوگرم

۲-احمدرضا غالبی از نفت مسجد سلیمان رکورد مجموع ۲۴۴ کیلوگرم

۳- سینا شعبانی از مهرگان بهنام فارس با رکورد ۲۴۳ کیلوگرم

دسته ۷۹ کیلوگرم

رده سنی بزرگسالان

۱- مصطفی جوادی از ملی حفاری با رکورد ۱۵۴ یک ضرب ۱۹۵ دو ضرب و مجموع ۳۴۹ کیلوگرم

۲- علی مکوندی از مناطق نفت خیز جنوب با رکورد ۱۵۳ یک ضرب ۱۹۲ دو ضرب و مجموع ۳۴۵ کیلوگرم

۳- عبدالله بیرانوند از سپاهان با رکورد ۱۵۶ یک ضرب ۱۷۹ دو ضرب و مجموع ۳۳۵ کیلوگرم

رده سنی جوانان

۱- محمد امین دادوند از ملی حفاری با رکورد ۱۳۴ یک ضرب ۱۸۲ دو ضرب و مجموع ۳۱۶ کیلوگرم

۲- ابوالفضل اکبری از خراسان رضوی با رکورد ۱۱۲ یک ضرب ۱۴۳ دو ضرب و مجموع ۲۵۵ کیلوگرم

۳- علی زارع از مهرگان بهنام با رکورد ۱۱۷ یک ضرب ۱۳۵ دو ضرب و مجموع ۲۵۲ کیلوگرم

*دادوند با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرم در دو ضرب یک کیلوگرم رکورد نوجوانان جهان را به طور غیر رسمی شکست.

دسته ۸۸ کیلوگرم

رده سنی بزرگسالان

۱- سید سپنتا حاکم زاده از ملی حفاری با رکورد ۱۶۱ یک ضرب ۱۹۵ دو ضرب و مجموع ۳۵۶ کیلوگرم

سهیل پورمند از گل گهر حسین سلطانی از ملی حفاری دوم و سوم شدند.

دسته ۹۴ کیلوگرم

رده سنی بزرگسالان

۱-علی عالی‌پور از مناطق نفت خیز جنوب با رکورد مجموع ۳۷۳ کیلوگرم

۲- ایلیا صالحی پور از تیم پدافند با رکورد مجموع ۳۶۲ کیلوگرم

صالحی پور که به تازگی به دسته ۹۴ کیلوگرم آمده است، امشب برای اولین بار در حرکت دوضرب از مرز ۲۰۰ عبور کرد و رکورد ۲۰۱ را به نام خود به ثبت رساند. اما سنگین‌ترین وزنه این دسته به میزان ۲۰۶ کیلوگرم، وزنه‌ای بود که علی عالی‌پور بالای سر برد.

رده سنی جوانان

۱- محمد امین حبیبی از تیم مناطق نفت‌خیز جنوب با رکورد مجموع ۳۵۲ کیلوگرم

رضا رخشایی از فولاد درخشان گیلان و رضا رحیمی از ملی حفاری نفراتی بودند که در دسته ۹۴ کیلوگرم جوانان، دوم و سوم شدند.