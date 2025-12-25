پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با هشدار درخصوص کاشت گونههای غیربومی گفت: در عملیات بیابانزدایی، اصل پیشگیری بر درمان مقدم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیده مریم محمدی در نشست تخصصی سازمانهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان، با اشاره به توسعه طرحهای عمرانی در استان قم، گفت: اجرای برخی طرحها بدون هماهنگی مشترک میان محیط زیست و منابع طبیعی، فشار جدی بر عرصههای ملی وارد کرده و سلامت و کیفیت زندگی مردم را تهدید میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در ادامه افزود: درختیاری مهمتر از درختکاری است و در عملیات بیابانزدایی، اصل پیشگیری بر درمان مقدم است.
وی با هشدار نسبت به تکرار تجربههای پرهزینه کشت گونههای غیربومی، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید پیش از هرگونه کاشت نهال، گونههای بومی را از منابع طبیعی استعلام کرده و در اجرای طرحها به هویت زیستبوم احترام بگذارند.