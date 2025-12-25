به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از لندن، سارا مولالی در مراسم سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و روز کریسمس در کلیسای جامع سنت پل با اشاره به تشدید نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بی عدالتی ها در این کشور، همگان را به توجه به وضع معیشتی خانوارهای کم درآمد دعوت کرد.

وی که از مهر امسال با توشیح شاه، به کرسی اسقف اعظمی کلیسای انگلیس تکیه زده است، در نخستین سخنرانی در این جایگاه، همچنین با ابراز نگرانی از تشدید اختلافات درون این جامعه به ویژه درباره مهاجران و اقلیت ها و حقوق آنان، شرایط کشور را دو قطبی و پر تنش توصیف کرد که منجر به فرسودگی فزاینده جامعه خواهد شد.

اسقف اعظم کلیسای انگلیس با تاکید بر اینکه انسانیت باید عامل پیوند ما باشد، تأکید کرد، تمرکز و تشدید اختلافات جامعه را از دست یابی به راه حل های انسانی برای برون رفت از مشکلات دور می‌کند و به انحطاط جامعه منجر می شود.

وی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه انگلیس را پر تنش، همراه با نا اطمینانی ها از آینده توصیف کرد و تداوم این شرایط را موجب تقویت تقابل ها به جای همدلی ها دانست.

به عقیده شماری از تحلیلگران، سخنان اسقف اعظم کلیسای انگلیس انعکاس فشار فزاینده اقتصادی و مشکلات اجتماعی در جامعه انگلیس است که از نظر اقتصادی مردم این کشور را ناچار به تحمل بالاترین فشار معیشتی دهه های اخیر کرده و از نظر اجتماعی نیز تنش ها به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسانده است، تنش هایی که اسقف اعظم برخی از آنها را ناشی از فشارهای معیشتی بر خانوارها می داند.