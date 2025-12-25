پخش زنده
امروز: -
شهردار آمل از افتتاح فازهای ۲ و ۳ پیادهراه هسته مرکزی و طرح زیباسازی میدان هزارسنگر تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهردار آمل در نشست خبری با خبرنگاران از تکمیل و افتتاح فازهای ۲ و ۳ پیادهراهسازی هسته مرکزی شهر و طرح توسعه و زیباسازی میدان هزارسنگر تا پایان امسال خبر داد.
علی داودی گفت: اجرای فاز دوم پیادهراه هسته مرکزی در حدفاصل هتل شهر تا سینما بهمن و فاز سوم در محوطه حیاط شهرداری آمل در مراحل پایانی قرار دارد.
وی افزود: این طرحها به همراه ساخت چند پارک محلهای و اجرای المان دروازه ورودی شهر در میدان هزارسنگر تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
شهردار آمل گفت: طرح ساماندهی حاشیه رودخانه هراز در قالب یک طرح سرمایهگذاری به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان، افتتاح ساختمان جدید شهرداری آمل در بلوار منفرد، خیابان امیریک و اجرای روکش آسفالت در چند بلوار و خیابان پرتردد شهری تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
داودی درباره مرمت پل تاریخی ۱۲ چشمه گفت: مطابق شرح وظایف قانونی، طراحی، نظارت و نوع اجرای این پروژه بر عهده اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده است.
وی افزود: شهرداری آمل بنا به درخواست این اداره، اعتبار مورد نیاز مرمت پل را تامین کرد اما حاشیهسازیها موجب توقف چندماهه این پروژه شد.
شهردار آمل گفت: در جلسه برگزارشده در فرمانداری، تصمیمگیری نهایی به اداره میراث فرهنگی شهرستان و استان واگذار شد.
وی افزود: شهرداری پس از رفع موانع اداری و ابلاغ مصوبه قانونی، وظیفه محولشده را آغاز خواهد کرد.
داودی در بخش دیگری از این نشست گفت: اعضای شورای اسلامی شهر آمل در دوره ششم با مصوبات بهموقع، شهرداری را در اجرای برنامهها همراهی کردند.
وی افزود: اختلافنظر طبیعی است اما اعضای شورا در حفظ منافع شهروندان همدل هستند.
شهردار آمل درباره موضوع انتقال زباله شهرهای همجوار گفت: شهرداری آمل در سالهای اخیر اجازه تخلیه زباله شهرهای دیگر در محل عمارت را نداده است.
وی افزود: اگر تخلیهای خارج از چارچوب انجام شود ارتباطی با شهرداری آمل ندارد.
داودی با اشاره به مدیریت پسماند شهری گفت: آموزش شهروندی و کاهش تولید زباله باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی افزود: کتاب آموزش شهروندی توسط شهرداری تهیه و با هماهنگی آموزش و پرورش در مدارس آموزش داده میشود.
شهردار آمل همچنین گفت: مدیریت و نگهداری ۶ پارک شهری پس از انجام تشریفات قانونی به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی افزود: این اقدام برای ارتقای امنیت، بهبود نگهداری و رونق فضای سبز شهری انجام شده است.