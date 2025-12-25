پخش زنده
یادواره دو شهید فرهنگی شهرستان کهنوج، شهید علیناز میرشکاری و شهید محمد شهسواری، ، در گلزار شهدای کهنوج برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ی مرکز کرمان یادواره دو شهید فرهنگی شهرستان کهنوج، شهید علیناز میرشکاری و شهید محمد شهسواری، با حضور خانوادههای معظم شهدا، فرهنگیان، اقشار مختلف مردم و مسئولان، در گلزار شهدای کهنوج برگزار شد.
در این مراسم که با حضور سرهنگ سنجری فرمانده سپاه ناحیه کهنوج، حجتالاسلام نجنو امام جمعه کهنوج، تاجیک رئیس آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از فرهنگیان و مردم برگزار شد، یاد و خاطره این دو شهید والامقام گرامی داشته شد.
حجتالاسلام نجنو امام جمعه کهنوج در این مراسم با گرامیداشت مقام شامخ شهدا گفت:
«شهدا بهویژه شهدای فرهنگی، با قلم و اندیشه خود زمینهساز تربیت نسلهای مؤمن، آگاه و انقلابی شدند و امروز وظیفه ماست با ادامه راه آنان، ارزشهای اسلامی و انقلابی را در جامعه زنده نگه داریم.»
وی افزود: «فرهنگیان شهید، الگوهای ماندگار تعهد، ایمان و مسئولیتپذیری هستند و برگزاری چنین یادوارههایی موجب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان میشود.»
این مراسم با قرائت فاتحه، ادای احترام به مقام شهدا و برنامههای فرهنگی همراه بود.