با ورود سامانه‌ بارشی جدید، از فردا (شنبه) بارش برف و باران در استان کرمانشاه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، سامانه‌ای بارشی از روز شنبه تا سه شنبه هفته پیش رو، جو استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این سامانه علاوه بر افزایش نسبی دمای شبانه و کاهش محسوس دمای روزانه، بتدریج موجب بارش برف و باران، همراه با وزش باد شدید در سطح استان می‌شود.

شرایط ناپایدار، در روز‌های یکشنبه تا سه شنبه، بخصوص در نیمه غربی و نواحی شمالی از شدت بیشتری برخوردار است.