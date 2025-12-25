پخش زنده
ثبت احوال یکی از ارکان اصلی حکمرانی و تصمیمسازی در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ استاندار زنجان در دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان زنجان همزمان با صد و هشتمین سالگرد تأسیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر نقش راهبردی سازمان ثبت احوال در نظام مدیریتی کشور؛ گفت:مدیریت و برنامهریزی مؤثر استان بدون برخورداری از دادههای شفاف، دقیق، بهروز و قابل اتکای جمعیتی و هویتی عملاً امکانپذیر نیست و ثبت احوال مرجع اصلی تولید این دادههای راهبردی به شمار میرود.
صادقی با بیان اینکه برنامهریزی اثربخش در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، مسکن، سلامت، آموزش و امنیت، وابسته به دادههای صحیح جمعیتی و هویتی است، افزود: این دادهها ماهیتی حاکمیتی و راهبردی دارند و لازم است هم از استحکام لازم برخوردار باشند و هم بهصورت مستمر بهروزرسانی شوند.
وی صیانت از اسناد هویتی را از دیگر اولویتها برشمرد و گفت: اسنادی که بعضاً بیش از ۷۰ سال قدمت دارند، تنها پروندههای اداری نیستند، بلکه بخشی از حافظه تاریخی و سرمایه ملی کشور محسوب میشوند و نگهداری استاندارد آنها یک وظیفه مدیریتی است.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: سلامت و اعتماد عمومی به انتخابات بیش از هر چیز به احراز هویت دقیق رأیدهندگان وابسته است. ثبت احوال در این فرآیند صرفاً نقش پشتیبان ندارد، بلکه ضامن سلامت انتخابات است و اتصال کامل و برخط سامانهها در انتخابات الکترونیکی ضروری است.
صادقی همچنین با اشاره به بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی از مردم، بهویژه در بانکها، تأکید کرد: احراز هویت باید صرفاً از طریق سرویسهای رسمی و برخط ثبت احوال انجام شود و دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی هیچ ضرورتی ندارد. این اقدام در راستای صیانت از حقوق شهروندی و کاهش جرائم هویتی اهمیت ویژهای دارد.