پخش زنده
امروز: -
طرح نماد به مدارس زنجان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با اشاره به اجرای «طرح نماد» بهعنوان نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان، گفت: این طرح با محوریت آموزش و پرورش و با رویکرد مداخله بهموقع برای دانشآموزان در معرض آسیب در استان اجرا میشود.
احمدی افزود: طرح نماد یکی از برنامههایی است که دادگستری استان زنجان بهعنوان یک سازمان مطالبهگر، آن را بهطور جدی پیگیری میکند. دفتر این طرح در استان زنجان مستقر بوده و هدف اصلی آن شناسایی و حمایت از دانشآموزانی است که در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند یا با چالشهایی نظیر اقدام به خودکشی، مشکلات خانوادگی و اجتماعی مواجه هستند.
وی افزود: دانشآموزان میتوانند از طریق تماس با خط نماد، مشکلات خود را مطرح کنند و آموزش و پرورش تا ساعت ۱۲ شب خدمات مشاوره و راهنمایی لازم را ارائه میدهد. در موارد ضروری نیز دادگستری در سطح شهرستانها و بخشها وارد عمل شده و مداخلات قانونی لازم انجام میشود.
احمدی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی درباره این خط ارتباطی، گفت: آشنایی دانشآموزان با سامانه نماد اقدامی مؤثر است، چرا که حتی دانشآموزی که در دورافتادهترین روستای استان زندگی میکند، میتواند در صورت بروز مشکل، از این طریق مشورت و حمایت لازم را دریافت کند.