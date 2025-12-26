به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمد حسن زمانیان مدیر مرکز افرینش‌های فرهنگی هنری بسیج استان گفت: این پویش با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با تمرکز بر تازه‌ترین آثار تقریظ شده از سوی مقام معظم رهبری، اجرا می‌شود.

این رویداد با دو روش آزمون چهارگزینه‌ای (تستی) و «ارسال اثر» برگزار می‌شود که می‌تواند به صورت فردی یا گروهی در هر دو روش ارائه شود.

علاقه‌مندان به دریافت کتاب‌های خط امین میتوانند این کتاب‌ها را از سایت راوی بوک دریافت کنند.

در این دوره هفت کتاب با عنوان بیست سال و سه روز، روح الله، تب ناتمام، خانوم ماه، آتش و برف، پاسیاد پسرخاک و ایستگاه خیابان رزولت به‌عنوان محور‌های اصلی پویش معرفی شده‌اند.