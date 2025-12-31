به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: طرح احداث سد شماره ۲ میرزاخانلو در شهرستان طارم با تأمین اعتبار ۵۸ هزار میلیارد ریالی در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات» تکمیل می‌شود.

محمدی با اشاره به سیاست‌های کلان نظام مالیاتی کشور افزود: در سال ۱۴۰۳ بخشی از درآمد‌های مالیاتی به‌صورت نشان‌دار برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تخصیص یافت که احداث سد شماره ۲ میرزاخانلو یکی از مهمترین این پروژه‌ها بود که با مدیریت صحیح منابع و تأمین مالی از محل مالیات‌های مردم، اکنون تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه این سد علاوه بر تأمین آب پایدار برای کشاورزی و مصارف شهری، نقش مهمی در کنترل سیلاب‌ها و توسعه اقتصادی منطقه ایفا می‌کند، اظهار کرد: اجرای چنین طرح‌هایی نشان‌دهنده پیوند مستقیم میان مشارکت مردم در پرداخت مالیات و پیشرفت استان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع مالیات توسط مردم، خاطرنشان کرد: این مشارکت پشتوانه‌ای برای اجرای پروژه‌های بزرگ است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد بهره‌برداری از طرح‌های بیشتری در حوزه آب و انرژی در سطح استان باشیم.

محمدی می گوید : طرح نشان‌دار کردن مالیات از ابتدای مردادماه سال گذشته در کشور راه‌اندازی شد، براساس این طرح مودیان در جریان ارائه فرم «تبصره ماده ۱۰۰»، محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی خود را با تخصیص آن به طرح‌های اولویت‌دار ملی و استانی مشخص می‌کنند و به‌این‌ترتیب مشارکت موثری در توسعه و اجرای طرح‌های سازنده خواهند داشت.