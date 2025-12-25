معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت ایجاد امنیت و اعتماد در فضای اقتصادی کشور گفت:فراهم‌سازی بستر امن و با ثبات اقتصادی پیش‌شرط اصلی هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و اشتغال پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،پروانه رضایی در همایش وفاق سرمایه‌گذاری برای تولید در مرند با اشاره به زیبایی‌های شهر مرند و ظرفیت‌های کم‌نظیر استان آذربایجان شرقی اظهار کرد:عنوان این همایش به‌درستی یکی از مهمترین نیاز‌های امروز کشور یعنی وفاق و سرمایه‌گذاری برای تولید را هدف قرار داده است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی، گفتگو و همراهی همه بخش‌ها برای تقویت تولید ملی هستیم.

رضایی با بیان اینکه یکی از موضوعات کلیدی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد کارگران است افزود: حداقل دستمزد ارتباط مستقیمی با تولید، اشتغال، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری دارد و تصمیم‌گیری در این حوزه باید با نگاه متوازن و مبتنی بر منافع کارگران، کارفرمایان و اقتصاد ملی انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت ایجاد امنیت و اعتماد در فضای اقتصادی کشور گفت: فراهم‌سازی بستر امن و با ثبات اقتصادی پیش‌شرط اصلی هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و اشتغال پایدار است. وی ادامه داد: سرمایه‌گذار زمانی حاضر به ورود به عرصه تولید می‌شود که از ثبات قوانین، امنیت سرمایه و حمایت‌های موثر اطمینان داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم حل‌وفصل مسائل کارگری و کارفرمایی از مسیر گفتگو، تعامل و سازش گفت:رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار، برداشتن موانع تولید و کمک به ایجاد تفاهم و تعادل میان کارگران و کارفرمایان است تا منافع هر دو طرف به‌ صورت پایدار تامین شود.

رضایی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان آذربایجان شرقی گفت:این استان و به‌ویژه شهر‌های تبریز و مرند قابلیت آن را دارند که به‌ عنوان پایلوت اجرای سیاست‌های نوین در حوزه روابط کار و سرمایه‌گذاری معرفی شوند. سیاستگذاری‌ها نیز باید مبتنی بر نگاه چندجانبه، مشارکتی و کارشناسی باشد چرا که تجربه نشان داده است تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه در عمل موفق نخواهند بود.

غفاری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه اثرگذار استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری شهرستان مرند را از مناطق مهم و راهبردی استان دانست و گفت:قرار گرفتن مرند در مسیر تاریخی جاده ابریشم ظرفیت‌های ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار فراهم کرده و بر همین اساس این همایش با هدف تسهیل حضور سرمایه‌گذاران در شهرستان برگزار شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش این مجموعه در ایجاد تعامل میان کارفرمایان، کارگران و دولت اظهار داشت: رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران از اولویت‌های اصلی این اداره کل است.

غفاری به برنامه‌های محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت:توسعه آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی انسانی متخصص از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اجرای طرح‌های کارورزی دانشجویان از مهمترین برنامه‌هاست. در همین راستا طرح افزایش مهارت‌آموزی دانشجویان با محوریت کارورزی ۲۴۰ ساعته و ارتقای آن تا حدود هزار ساعت در طول دوران تحصیل در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به سهم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در آمار بیکاری توانمندسازی دانشجویان از طریق آموزش‌های مهارتی ضروری است و استان آذربایجان شرقی به‌ عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب خواهد شد.