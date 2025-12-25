پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان بر تسریع در تکمیل مجتمع اداری شهرستان انار تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مرضیه مهدوی در سفر به شهرستان انار، با حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ آنان ادای احترام و با آرمانهای والای شهدا تجدید میثاق کرد.
در ادامه این سفر، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار با همراهی فرماندار از مجتمع ادارات شهرستان انار بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیتها و اقدامات انجام شده قرار گرفت.
معاون استاندار ضمن بررسی وضعیت موجود، پیگیریهای لازم را در خصوص رفع کمبودها و تسریع در تکمیل این مجموعه انجام داد.
مهدوی همچنین با حضور در نمایشگاه عرضه محصولات و مبلمان که در مراحل پایانی خود قرار دارد، از ظرفیتهای ارائه شده بازدید و با دستاندرکاران و غرفهداران به گفتوگو پرداخت.