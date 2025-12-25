به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مرضیه مهدوی در سفر به شهرستان انار، با حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ آنان ادای احترام و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کرد.

در ادامه این سفر، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار با همراهی فرماندار از مجتمع ادارات شهرستان انار بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده قرار گرفت.

معاون استاندار ضمن بررسی وضعیت موجود، پیگیری‌های لازم را در خصوص رفع کمبود‌ها و تسریع در تکمیل این مجموعه انجام داد.

مهدوی همچنین با حضور در نمایشگاه عرضه محصولات و مبلمان که در مراحل پایانی خود قرار دارد، از ظرفیت‌های ارائه شده بازدید و با دست‌اندرکاران و غرفه‌داران به گفت‌و‌گو پرداخت.