پخش زنده
امروز: -
امسال دومین آزمون ورود به حرفه مهندسان همزمان با سراسر کشور، با حضور بیش از دو هزار متقاضی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: این آزمون با هدف سنجش صلاحیتهای حرفهای داوطلبان و ساماندهی فعالیتهای مهندسی، در فضایی منظم و مطابق با دستورالعملهای ابلاغی برگزار شد.
حسینی افزود: در این دوره از آزمونها، داوطلبان در شش رشته مهندسی شامل معماری، عمران، برق، مکانیک، شهرسازی و نقشهبرداری و همچنین ۳ رشته کاردانی عمران، معماری و برق به رقابت پرداختند.
به گفته وی علاوه بر این، معماران تجربی نیز در این دوره از آزمون حضور داشتند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: ۸۱ درصد از شرکتکنندگان را مردان و ۱۹ درصد را زنان تشکیل دادنر.
به گفته وی بیشترین تعداد داوطلبان مربوط به رشته عمران ـ نظارت با ۴۱۲ نفر متقاضی بوده و کمترین تعداد شرکتکننده نیز به رشته طراحی و اجرای گود و سازه نگهبان با یک نفر متقاضی اختصاص داشته است.
به گفته وی: نتایج این آزمون حدود ۲ ماه دیگر اعلام میشود.