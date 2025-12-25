به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و. بویراحمد، براساس اطلاعیه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در برخی مناطق شهرستان‌های بویراحمد و لنده خاموشی‌های با برنامه اعمال می‌شود.

براساس این اطلاعیه و به منظور اصلاح شبکه در شهرستانهای بویراحمد و لنده فردا ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ در برخی مناطق این دوشهرستان خاموشی اعمال می‌شود.

در شهرستان بویراحمد؛

از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰

مناطق خاموش: بلهزار-مزدک-گوشه-مهریان-گنجه‌ای-ده برآفتاب-بخشی از بنسنجان ها-کاکان

از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰

مناطق خاموش: مرکز شهر-۷ تیر

در شهرستان لنده.؛

از ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۱۰:۰۰

مناطق خاموش: شهر لنده و روستا‌های تابعه خاموشی اعمال می‌شود.