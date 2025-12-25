به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های آزاد اظهار کرد:معاونت عمرانی استانداری با حضور دستگاه‌های خدمات رسان، شهرداری و اداره‌کل آموزش و پرورش موضوع نحوه مدیریت ، چالش‌های مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های آزاد را در قالب یک کارگروه تخصصی بررسی کرده و پس از جمع بندی گزارش نهایی را در جلسه آینده شورای آموزش و پرورش ارائه کند.

گفتنی است در نشست شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی بسته فرهنگی–تربیتی ایرانمون با حضور استاندار رونمایی شد.

بسته فرهنگی ـ تربیتی ایرانمون شامل ۲۰ محصول آموزشی و فرهنگی و حدود ۵۰ فعالیت گروهی و دانش‌ آموزی است که با هدف تقویت هویت ملی، افزایش نشاط در محیط‌های آموزشی و توسعه فعالیت‌ های مشارکتی در مدارس کشور طراحی شده است.

این بسته با رویکردی نوین زمینه مشارکت فعال دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی، هنری و تربیتی را فراهم می‌کند. گفتنی است اجرای بسته ایرانمون در مدارس استان گامی موثر در جهت پویاسازی فضای فرهنگی مدارس و تقویت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در عرصه‌های تربیتی و اجتماعی به شمار می‌رود.