به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: در این اردو ۱۲۶ نفر از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه‌های استان حضور داشتند.

علی بابایی افزود: در جریان این اردوها، دانشجویان با حضور در کارخانه‌های نیکی‌پلاست و کیمیاگران تغذیه و همچنین بازدید از موزه تاریخ طبیعی فرخ‌شهر، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های صنعتی و فرهنگی استان، با فرآیند ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و نحوه فعالیت و کارکرد آنها نیز آشنا شدند.

به گفته وی طرح «از سفر تا سمن؛ ایران را بشناس، آینده را بساز» با هدف ارتقای آگاهی اجتماعی، تقویت روحیه مشارکت‌جویی و آشنایی دانشجویان جدیدالورود با ظرفیت فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، طراحی و اجرا شده است.