۳ ماهواره ایرانی با نام‌های، پایا، کوثر و ظفر ۲ از پایگاه وستوچنی روسیه ۷ دی با پرتابگر سایوز به فضا پرتاب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای زنجان؛ ماهواره ظفر ۲ یک ماهواره سنجش از دور است که برای تصویربرداری از سطح زمین و پایش منابع طبیعی طراحی شده استاین طرح جز برنامه‌های مهم صنعت فضایی کشور محسوب می‌شود و توسط محققان دانشگاه علم و صنعت ایران ساخته شده است دو ماهواره پایا یا طلوع ۳ توان تصویربرداری ۵ متر در تصاویر سیاه و سفید و ۱۰ متر در تصاویر رنگی دارد.

این ماهواره سنجش از دور با وزن حدود ۱۵۰ کیلوگرم سنگین‌ترین ماهواره ملی است و در حوزه‌هایی، چون کشاورزی و پایش مزارع، مدیریت منابع آب، پایش مخاطرات طبیعی مثل سیل و خشکسالی و نقشه‌برداری و پایش محیط‌زیست کاربرد دارد.

ماهواره «کوثر» نیز یک ماهواره سنجش از دور پیشرفته است که توسط شرکتی دانش بنیان طراحی و ساخته شده است واین ماهواره با ترکیب مأموریت سنجش از دور نمونه اول کوثر و مأموریت اینترنت اشیای ماهواره هدهد، نقش دوگانه‌ای بر عهده دارد. ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی و با ارسال ماهواره «سینا ۱» به باشگاه کشور‌های فضایی پیوست و تاکنون بیش از ۲۵ ماهواره ایرانی در مدار قرار گرفته‌اند و با این پرتاب‌های موفق ایران نهمین کشور دنیاست که مستقلاً موفق به پرتاب ماهواره شده است.