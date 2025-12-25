پخش زنده
شب لیلةالرغائب از شبهای پرفضیلت و نورانی در تقویم معنوی مسلمانان است که در اولین شب جمعه ماه رجب قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نام این شب از واژه «رغائب» گرفته شده که به معنای خواستهها، عطایا و بخششهای فراوان است؛ شبی که درهای رحمت الهی گشوده میشود و دلها آماده دریافت لطف خداوند میشوند.
در روایات آمده است که در این شب، فرشتگان الهی به زمین میآیند و برای بندگان اهل عبادت و دعا، طلب آمرزش میکنند. لیلةالرغائب فرصتی است برای بازگشت به خدا، پاککردن دل از غفلتها و آغاز مسیری تازه در ماههای پربرکت رجب، شعبان و رمضان.
اعمال این شب، بهویژه نماز لیلةالرغائب، دعا، استغفار و صلوات، نشانهای از توجه انسان به پیوند میان زمین و آسمان است. این شب به ما یادآوری میکند که حتی در شلوغترین روزهای زندگی، هنوز زمانی برای خلوت با خدا و گفتن آرزوهای عمیق دل وجود دارد.