به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نام این شب از واژه «رغائب» گرفته شده که به معنای خواسته‌ها، عطایا و بخشش‌های فراوان است؛ شبی که در‌های رحمت الهی گشوده می‌شود و دل‌ها آماده دریافت لطف خداوند می‌شوند.

در روایات آمده است که در این شب، فرشتگان الهی به زمین می‌آیند و برای بندگان اهل عبادت و دعا، طلب آمرزش می‌کنند. لیلةالرغائب فرصتی است برای بازگشت به خدا، پاک‌کردن دل از غفلت‌ها و آغاز مسیری تازه در ماه‌های پربرکت رجب، شعبان و رمضان.

اعمال این شب، به‌ویژه نماز لیلةالرغائب، دعا، استغفار و صلوات، نشانه‌ای از توجه انسان به پیوند میان زمین و آسمان است. این شب به ما یادآوری می‌کند که حتی در شلوغ‌ترین روز‌های زندگی، هنوز زمانی برای خلوت با خدا و گفتن آرزو‌های عمیق دل وجود دارد.