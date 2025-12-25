پخش زنده
هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان گنبکی تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه تشکیل هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر گنبکی با حضور سرپرست فرمانداری، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و جمعی از معتمدین شهرستان برگزار شد.
امیر برجی سرپرست فرمانداری گنبکی؛ رعایت قانون و حفظ بیطرف کامل را مهمترین وظیفه و ماموریت تمامی ارکان برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دانست.
برجی، افزایش مشارکت مردمی را مهمترین هدف برگزارکنندگان انتخابات بیان کرد و افزود: برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم، شفاف اولویت اصلی ستاد انتخابات شهرستان گنبکی است و تمامی عوامل اجرایی موظفاند با رعایت دقیق قانون، زمینه تحقق این هدف را فراهم کنند.
اعضای اصلی:علی پور مهدی آبادی، مراد پور مهدیآبادی، محمد حسین کابلی، علیرضا غلامشاهزاده، خدابخش مرادزاده، رضا غلامی، رضا عسکری و اصغر عباس زاده