به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه تشکیل هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر گنبکی با حضور سرپرست فرمانداری، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و جمعی از معتمدین شهرستان برگزار شد.

امیر برجی سرپرست فرمانداری گنبکی؛ رعایت قانون و حفظ بی‌طرف کامل را مهمترین وظیفه و ماموریت تمامی ارکان برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دانست.

برجی، افزایش مشارکت مردمی را مهم‌ترین هدف برگزارکنندگان انتخابات بیان کرد و افزود: برگزاری انتخاباتی قانون‌مند، سالم، شفاف اولویت اصلی ستاد انتخابات شهرستان گنبکی است و تمامی عوامل اجرایی موظف‌اند با رعایت دقیق قانون، زمینه تحقق این هدف را فراهم کنند.

اعضای اصلی:علی پور مهدی آبادی، مراد پور مهدی‌آبادی، محمد حسین کابلی، علیرضا غلامشاهزاده، خدابخش مرادزاده، رضا غلامی، رضا عسکری و اصغر عباس زاده