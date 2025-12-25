فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
قرآن و نهجالبلاغه بهترین سلاح برای مقابله با هجمه دشمن
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت:هجمه و هدف دشمن بنیان خانواده است لذا بهترین سلاح ما در مقابل این هجمهها قرآن و نهج البلاغه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سردار علی محمدی در مراسم افتتاحیه طرح بشری (دوره تربیت مربی قرآن کریم) خانواده کارکنان انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت:یکی از اولویتهای مهم نیروی انتظامی بصیرت افزایی کارکنان و خانواده آنان با استفاده از مسیر قرآن و نهج البلاغه است.
وی افزود:در دو سال گذشته توجه ویژه به برنامههای قرآنی و نهج البلاغه شده و همه دست به دست هم دادهاند تا بتوانیم خانوادهها و فرزندان را بیش از پیش در مسیر قرآن و نهج البلاغه قرار دهیم.
سردار محمدی اجرای مستمر برنامههای فرهنگی و قرآنی را ضروری دانست و گفت:باید توجه کنیم هجمه و هدف دشمن بنیان خانواده است لذا بهترین سلاح ما در مقابل این هجمهها قرآن و نهج البلاغه است.
وی گفت: خواندن قرآن و آشنایی اولیه با مفاهیم اصولا در خانوادهها وجود دارد ولی این دورهها و کلاسها باعث خواهد شد که تدبر در قرآن نیز در خانوادهها گسترش یابد.
سردار محمدی گفت:در حوزه قرآن هر چه هزینه کنیم سرمایه گذاری است و نتیجه اش به خودمان ، سازمان و خانوادهها بر میگردد.
حجت الاسلام ایوب الهیاری رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت:استان از نظر وضعیت قرآنی نسبت به سایر استانها از جایگاه خوبی برخوردار است و در اکثر برنامههای قرآنی به جهت همکاری و تلاش خانوادهها در رتبههای اول و دوم قرار دارد و طی امسال نیز کارکنان در مسابقات کشوری رتبههای خوبی کسب کرده اند.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی آذربایجان شرقی گفت:برای ثبت نام در طرح بشری قبلا اطلاع رسانی شده و امروز ۱۲۰ داوطلب در دوره شرکت دارند.
وی اظهار داشت:طرح بشری با حضور اساتید و مربیان اعزامی از مرکز و با شرکت ۱۲۰ نفر از همسران و دختران بالای ۱۵ سال کارکنان از امروز به مدت ۳ روز برگزار و بعد از پایان دوره آزمون اخذ و مدرک اعطا خواهد شد.
وی به همزمانی آغاز دوره با شب لیله الرغائب اشاره کرد و گفت:خوشا به حال شما خانوادهها که در این شب با عظمت که ماه خدا و ماه نزول رحمت واسعه الهی بر بندگان است بر سر سفره قرآن جمع شدید و ان شاء الله از سفره پربرکت قرآن متنعم شوید.
وی به برگزاری مستمر برنامههای قرآنی در بین کارکنان و خانوادههای آنان اشاره کرد و گفت:در ۵۳ یگان در روزهای چهارشنبه برنامههای قرآنی تحت عنوان چهارشنبههای قرآنی برگزار میشود و برای خانوادهها نیز در مهدیه منازل سازمانی برنامههای متنوع فرهنگی برگزار می شود.
حجت الاسلام الهیاری گفت:در زمانی که دشمنان در حال برنامه ریزی برای بر هم زدن بنیان خانوادهها هستند بر ما لازم است فرزندان را با معارف قرآنی تربیت کنیم.