فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت:هجمه و هدف دشمن بنیان خانواده است لذا بهترین سلاح ما در مقابل این هجمه‌ها قرآن و نهج البلاغه است.

قرآن و نهج‌البلاغه بهترین سلاح برای مقابله با هجمه دشمن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار علی محمدی در مراسم افتتاحیه طرح بشری (دوره تربیت مربی قرآن کریم) خانواده کارکنان انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت:یکی از اولویت‌های مهم نیروی انتظامی بصیرت افزایی کارکنان و خانواده آنان با استفاده از مسیر قرآن و نهج البلاغه است.

وی افزود:در دو سال گذشته توجه ویژه به برنامه‌های قرآنی و نهج البلاغه شده و همه دست به دست هم داده‌اند تا بتوانیم خانواده‌ها و فرزندان را بیش از پیش در مسیر قرآن و نهج البلاغه قرار دهیم.

سردار محمدی اجرای مستمر برنامه‌های فرهنگی و قرآنی را ضروری دانست و گفت:باید توجه کنیم هجمه و هدف دشمن بنیان خانواده است لذا بهترین سلاح ما در مقابل این هجمه‌ها قرآن و نهج البلاغه است.

وی گفت: خواندن قرآن و آشنایی اولیه با مفاهیم اصولا در خانواده‌ها وجود دارد ولی این دوره‌ها و کلاس‌ها باعث خواهد شد که تدبر در قرآن نیز در خانواده‌ها گسترش یابد.

سردار محمدی گفت:در حوزه قرآن هر چه هزینه کنیم سرمایه گذاری است و نتیجه اش به خودمان ، سازمان و خانواده‌ها بر می‌گردد.

حجت الاسلام ایوب الهیاری رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت:استان از نظر وضعیت قرآنی نسبت به سایر استان‌ها از جایگاه خوبی برخوردار است و در اکثر برنامه‌های قرآنی به جهت همکاری و تلاش خانواده‌ها در رتبه‌های اول و دوم قرار دارد و طی امسال نیز کارکنان در مسابقات کشوری رتبه‌های خوبی کسب کرده اند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی آذربایجان شرقی گفت:برای ثبت نام در طرح بشری قبلا اطلاع رسانی شده و امروز ۱۲۰ داوطلب در دوره شرکت دارند.

وی اظهار داشت:طرح بشری با حضور اساتید و مربیان اعزامی از مرکز و با شرکت ۱۲۰ نفر از همسران و دختران بالای ۱۵ سال کارکنان از امروز به مدت ۳ روز برگزار و بعد از پایان دوره آزمون اخذ و مدرک اعطا خواهد شد.

وی به همزمانی آغاز دوره با شب لیله الرغائب اشاره کرد و گفت:خوشا به حال شما خانواده‌ها که در این شب با عظمت که ماه خدا و ماه نزول رحمت واسعه الهی بر بندگان است بر سر سفره قرآن جمع شدید و ان شاء الله از سفره پربرکت قرآن متنعم شوید.

وی به برگزاری مستمر برنامه‌های قرآنی در بین کارکنان و خانواده‌های آنان اشاره کرد و گفت:در ۵۳ یگان در روز‌های چهارشنبه برنامه‌های قرآنی تحت عنوان چهارشنبه‌های قرآنی برگزار می‌شود و برای خانواده‌ها نیز در مهدیه منازل سازمانی برنامه‌های متنوع فرهنگی برگزار می‌ شود.

حجت الاسلام الهیاری گفت:در زمانی که دشمنان در حال برنامه ریزی برای بر هم زدن بنیان خانواده‌ها هستند بر ما لازم است فرزندان را با معارف قرآنی تربیت کنیم.