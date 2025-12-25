به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: کارشناسان پایش و آزمایشگاه اداره کل، پایش از واحد‌های تولید فولاد، ورق خودرو، کشتارگاه صنعتی مرغ، کاشی و سرامیک، تولید آهک در شهرک صنعتی سفید دشت و واحد‌های ذوب و ریخته گری و فرآورده‌های نسوز را انجام و سیستم‌های غبار گیر و پساب را مورد بازرسی و نمونه برداری قراردادند.

‌کریمی افزود: واحد‌هایی که خروجی آنها در حد استاندارد زیست محیطی نباشد اخطاریه داده می‌شود.

وی در خصوص نحوه کارکرد سیستم‌های غبار گیر و نصب فیلتر‌های مناسب و خروجی پساب به صاحبان ان‌ها خبر داد.