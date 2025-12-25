پخش زنده
روز دوم لیگ برتر وزنهبرداری در دو بخش جوانان و بزرگسالان به میزبانی اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز دوم لیگ برتر وزنهبرداری ایران پنجشنبه چهارم دی در اهواز و به میزبانی باشگاه مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد.
شب دوم هفته دوم لیگ وزنهبرداری کشور همراه با رقابت جذاب در دسته ۹۴ کیلوگرم با حضور دو وزنهبردار ملی پوش بود که در پایان علی عالیپور از مناطق نفت خیز جنوب با رکورد مجموع ۳۷۳ کیلوگرم صدرنشین شد و ایلیا صالحی پور وزنهبردار جوان تیم سپاهان با رکورد مجموع ۳۶۲ کیلوگرم دوم شد.
صالحی پور که به تازگی به دسته ۹۴ کیلوگرم آمده است، امشب برای اولین بار در حرکت دوضرب از مرز ۲۰۰ کیلوگرم عبور کرد و رکورد ۲۰۱ کیلوگرم را به نام خود به ثبت رساند. اما سنگین ترین وزنه این دسته به میزان ۲۰۶ کیلوگرم، وزنهای بود که علی عالیپور بالای سر برد.
در همین دسته و در رده سنی جوانان هم، محمد امین حبیبی وزنهبردار تیم مناطق نفتخیز جنوب با مهار وزنههای ۱۶۰ کیلوگرم در یکضرب و ۱۹۲ کیلوگرم در دوضرب، بهترین عملکرد را داشت و با رکورد مجموع ۳۵۲ کیلوگرم صدرنشین شد. رضا رخشایی از فولاد درخشان گیلان و رضا رحیمی از ملی حفاری نفراتی بودند که در دسته ۹۴ کیلوگرم جوانان، دوم و سوم شدند.
در ادامه هفته دوم لیگ وزنهبرداری جوانان و بزرگسالان، رقابتهای دسته ۸۸ کیلوگرم برگزار شد و سید سپنتا حاکم زاده و امیر محمد رحمتی در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان عناوین صدرنشینی را از آن خود کردند.
در رده سنی بزرگسالان سید سپنتا حاکم زاده از ملی حفاری با مهار وزنههای ۱۶۱ و ۱۹۵ کیلوگرم، با رکورد مجموع ۳۵۶ کیلوگرم کار دشواری برای صدرنشینی نداشت و با اختلاف ۱۶ کیلوگرم اول شد. سهیل پورمند از گل گهر و حسین سلطانی از ملی حفاری، نفراتی بودند که بعد از حاکم زاده در ردههای دوم و سوم ایستادند.
در رده سنی جوانان هم مدعی اصلی امیر محمد رحمتی از مناطق نفتخیز جنوب بود. این وزنهبردار ملی پوش وزنههای ۱۵۱ و ۱۸۰ کیلوگرم را در یکضرب و دوم بالای سر برد و با ۱۳ کیلوگرم برتری نسبت به نفر دوم صدرنشین شد.
در پایان مسابقات دسته ۸۸ کیلوگرم لیگ وزنهبرداری در رده جوانان، آرشام میری از عقاب و بهنود نصرتی از ملی حفاری به ترتیب در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.