رئیس کمیته ملی المپیاد فیزیک پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی را نماد بلوغ علمی، نقشآفرینی جوانان و مشارکت بخش خصوصی در حوزه فضایی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علیرضا نوروزشاد در گفتگو با خبر ۲۰ سیمای کیش با اشاره به پرتاب همزمان ماهوارههای پایا، ظفر۲ و نسخه ارتقایافته کوثر، این رویداد را نشانه ارتقای توان رصدی کشور، مشارکت مؤثر جوانان و حرکت ایران به جمع کشورهای برتر فضایی جهان دانست.
او افزود: ماهوارههای ایرانی ساعت شانزده و ۴۸ دقیقه هفتم دی از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب خواهند شد، رویدادی که پیامهای مهمی برای ایران و جامعه جهانی به همراه دارد.
نوروزشاد با اشاره به اهمیت پرتاب همزمان چند ماهواره، گفت: هرچه تعداد ماهوارهها بیشتر باشد، فاصله زمانی تصویربرداری از یک نقطه زمین کاهش مییابد و امکان پایش شبانهروزی فراهم میشود و این موضوع در حوزههای مختلف علمی، محیطزیستی و مدیریتی بسیار حیاتی است.
او گفت: ماهوارههای ایرانی با مأموریتها و قابلیتهای ویژهای در حوزه تصویربرداری، ارتباطات و جمعآوری داده هستند و پرتاب آنها با پرتابگر سایوز و در قالب همکاریهای بینالمللی انجام میشود.
رئیس کمیته ملی المپیاد فیزیک با تأکید بر جایگاه ایران در صنعت فضایی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در بین ده کشور برتر دنیا در حوزه فناوری فضایی قرار دارد و این موفقیتها نتیجه سالها تلاش علمی، دانشگاهی و فناورانه است.
نوروزشاد، نقش جوانان را در این دستاورد، بسیار پررنگ دانست و گفت: نسخه ارتقایافته ماهواره کوثر با حضور جوانان و در یک شرکت دانشبنیان طراحی و ساخته شده است.
نوروزی شاد، گفت: این موضوع نشان میدهد توان علمی نسل جوان، بهویژه در بخش خصوصی، به سطحی رسیده که میتواند طرح های پیشرفته فضایی را به سرانجام برساند.
او افزود: در کنار دانشگاههای معتبر صنعتی شریف و علم و صنعت، امروز شاهد حضور فعال بخش خصوصی در صنعت فضایی کشور هستیم، روندی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز دنبال شده و موجب شتاب گرفتن توسعه علمی و فناورانه شده است.
رئیس کمیته ملی المپیاد فیزیک با اشاره به کاربردهای دادههای ماهوارهای، خاطرنشان کرد: اطلاعات حاصل از این ماهوارهها نقش مهمی در توسعه کشاورزی، شناسایی منابع طبیعی، مدیریت معادن و پایش بحرانهای طبیعی دارد.
نوروزشاد، افزود: ماهوارههای ایرانی به فناوری هوش مصنوعی مجهز شدهاند و تحلیل دادهها با دقت و سرعت بسیار بالاتری انجام میشود؛ موضوعی که دامنه تولید علم و کاربردهای فناورانه را بهطور چشمگیری گسترش میدهد.
رئیس کمیته ملی المپیاد فیزیک همزمانی پرتاب ماهواره ها با سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی را پر اهمیت دانست و گفت: این تقارن، پیام روشنی برای جامعه دارد، چرا که پیشرفتهای علمی کشور ریشه در توسعه سواد، آموزش و سرمایهگذاری انسانی دارد و میتواند الهامبخش نسلهای مختلف برای ارتقای علمی باشد.
نوروزشاد گفت: با تداوم این مسیر، تا پایان سال شاهد پرتاب ماهوارهبر از داخل کشور باشیم، موفقیتی که زمینه ارسال تعداد بیشتری ماهواره و ثبت دستاوردی دیگر در کارنامه علمی و فضایی ایران را فراهم خواهد کرد.