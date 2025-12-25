استاندار آذربایجان شرقی گفت:در کارگروه مولدسازی استان ۳۵۸ ملک و اموال مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی شناسایی و برای آنها تصمیم‌گیری شد که ارزش این املاک حدود ۲۱.۵ همت برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه کارگروه مولدسازی آذربایجان شرقی با بیان اینکه مولدسازی یکی از ابزار‌های مهم تامین مالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی است گفت:دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر تا یک ماه آینده فهرست املاک و دارایی‌های مازاد خود را به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند.

وی با اشاره به مصوبات این جلسه افزود:در کارگروه مولدسازی استان درباره ۳۵۸ ملک و اموال مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری شد که ارزش این املاک حدود ۲۱.۵ همت برآورد می‌شود و مقرر است از طریق فروش، در خدمت پشتیبانی از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر مسئولیت پذیری مدیران در شرایط فعلی کشور گفت:مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای پیشرفت پروژه‌ها برنامه عملیاتی داشته باشند و در این راستا همه دستگاه‌ها مکلف شدند که حداقل دو مورد از املاک و دارایی‌های مازاد خود را برای فاز بعدی مولدسازی معرفی کنند.

سرمست تصریح کرد:در صورتی که محرز شود دستگاهی در معرفی املاک مازاد کوتاهی کرده است ابتدا دبیرخانه کارگروه راساً وارد عمل خواهد شد و در مرحله بعد این موضوع به‌ عنوان ترک فعل به دستگاه‌های نظارتی گزارش می‌شود.

وی همچنین از شناسایی چند ملک با ارزش توسط دبیرخانه کارگروه خبر داد و گفت:برخی از این املاک از سوی دستگاه‌های اجرایی معرفی نشده بودند که مقرر شد دستگاه‌های مربوطه تا جلسه آینده این املاک را معرفی کنند تا فرآیند مولدسازی آنها انجام شود