به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، در مراسم دومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، سردار سرتیپ پاسدار سیدرضی موسوی، اظهار داشت: در منطق قرآن و سنت‌های الهی، پیروزی و شکست امری مطلق و همیشگی نیست و خداوند روزگار را میان ملت‌ها دست‌به‌دست می‌گرداند.

وی با اشاره به جنگ اُحد گفت: در این جنگ، به‌ظاهر و به دلیل غفلت برخی رزمندگان اسلام، شکست رخ داد، حضرت حمزه(ع) و جمعی از یاران پیامبر(ص) به شهادت رسیدند و دشمن عقب‌نشینی کرد، اما وحی الهی نازل شد و پیامبر مأمور شد همان رزمندگانی که از میدان بازگشته بودند، حتی مجروحان، شبانه برای تعقیب دشمن حرکت کنند. با وجود داوطلبان دیگر، تأکید شد همان افراد حرکت کنند و آنان بدون تحمل هیچ تلفات و خسارتی دشمن را شکست دادند؛ این همان سنت الهی است؛ پیروزی دائمی نیست و شکست هم پایان راه نیست.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با تأکید بر اینکه محور مقاومت نیز بر همین سنت الهی استوار است، افزود: دوستان ایرانی از زمان شکل‌گیری محور مقاومت تاکنون، مستمراً در این مسیر حضور داشته‌اند و شهادت آنان نیز در همین جبهه رقم خورده است.

سردار احمدی‌مقدم با مرور تحولات سال ۱۹۸۲ میلادی نیز اظهار داشت: رژیم صهیونیستی در آن سال برای نابودی بقایای مقاومت فلسطین، فجایع بزرگی را در اردوگاه‌های فلسطینی از جمله صبرا و شتیلا رقم زد و بقایای گروه‌های مقاومت را با کشتی به تونس و مراکش تبعید کرد. در آن مقطع تصور می‌شد مقاومت به پایان رسیده است، اما درست در همان روزها حزب‌الله لبنان متولد شد.