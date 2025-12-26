نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: نیروهای مسلح کشور با بهره‌گیری از آموزه‌های شهیدان و فرهنگ مقاومت، آماده‌اند تا در مقابل تهدیدات دشمنان ایستادگی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی در دیدار با خانواده‌های شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه خمین گفت: خون شهیدان عزیز ما هدر نمی‌رود و ماندگاری آنها در تاریخ، نشانی از عزت و سربلندی ملت ایران اسلامی است.

وی افزود: شهدای ما با ایثار جان خود، نه‌تنها از دین خدا دفاع کردند بلکه زمینه‌ساز بیداری اسلامی و احیای ارزش‌های اخلاقی و انسانی در جامعه شدند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در حاشیه دیدار با خانواده معظم شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه استان مرکزی به رهنمود های مستمر مقام معظم رهبری در ارتباط برقرار کردن با خانواده شهدا اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همواره خواستار دیدار و انس و مودت با خانواده‌های شهدا هستند و این دیدارها نشان‌دهنده احترام و ارادت به ایثار و فداکاری شهداست.

حجت‌الاسلام حاجی صادقی افزود: این روحیه ایثارگری و استقامت خانواده شما سرمایه بزرگ ایران اسلامی عزیز است و بایستی قدرشناس این فداکاری ها بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: نیروهای مسلح کشور با بهره‌گیری از آموزه‌های شهیدان و فرهنگ مقاومت، آماده‌اند تا در مقابل تهدیدات دشمنان ایستادگی کنندو ان‌شاء الله با همت و وحدت همگی، راه شهیدان عزیز را ادامه خواهیم داد.