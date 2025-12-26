پیام تسلیت استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت درگذشت پیشکسوت فرش
استاندار آذربایجان شرقی با صدور پیامی درگذشت حاج حسن محمدی پرویزیان پیشکسوت فرش آذربایجان را تسلیت گفت.
بسماللهالرحمنالرحیم
درگذشت استاد پیشکسوت و شخصیت نامدار صنعت فرش آذربایجان مرحوم مغفور حاج حسن محمدی پرویزیان از چهرههای ماندگار تولید و صادرات قالی آذربایجان و ایران موجب تاثر و اندوه فراوان شد.
این استاد فرهیخته که عمر پربرکت خویش را وقف اعتلا و جهانیسازی هنر ـ صنعت فرش تبریز کرد با تکیه بر دانش، تجربه و امانتداری مثالزدنی، نقش موثری در زنجیره تولید تا صادرات قالی ایران ایفا نمود و با اقدامات ماندگار مدیریتی از جمله تاسیس واحدهای صنعتی و سالها خدمت در جایگاه ریاست اتحادیه صادرکنندگان قالی آذربایجان شرقی خدمات ارزندهای به اقتصاد، فرهنگ و هویت این دیار ارائه داد.
بیتردید نام و یاد این خادم صدیق فرهنگ و هنر ایران بهعنوان امین بازار و دلسوز میراث کهن فرش تبریز در تاریخ این صنعت ماندگار خواهد بود.
اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه فرشبافان، فعالان اقتصادی و مردم شریف آذربایجان شرقی از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینمایم.
امیدوارم با الهام از تلاشها، خلاقیتها و خدمات ماندگار مرحوم پرویزیان بتوانیم صنعت فرش را به عنوان یکی از اصلیترین هویتهای فرهنگی و صنعتی آذربایجان توسعه دهیم و راه ماندگار پیشکوستانی الهامبخشی چون ایشان را ادامه دهیم.