به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،متن پیام تسلیت بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

درگذشت استاد پیشکسوت و شخصیت نامدار صنعت فرش آذربایجان مرحوم مغفور حاج حسن محمدی پرویزیان از چهره‌های ماندگار تولید و صادرات قالی آذربایجان و ایران موجب تاثر و اندوه فراوان شد.

این استاد فرهیخته که عمر پربرکت خویش را وقف اعتلا و جهانی‌سازی هنر ـ صنعت فرش تبریز کرد با تکیه بر دانش، تجربه و امانت‌داری مثال‌زدنی، نقش موثری در زنجیره تولید تا صادرات قالی ایران ایفا نمود و با اقدامات ماندگار مدیریتی از جمله تاسیس واحد‌های صنعتی و سال‌ها خدمت در جایگاه ریاست اتحادیه صادرکنندگان قالی آذربایجان شرقی خدمات ارزنده‌ای به اقتصاد، فرهنگ و هویت این دیار ارائه داد.

بی‌تردید نام و یاد این خادم صدیق فرهنگ و هنر ایران به‌عنوان امین بازار و دلسوز میراث کهن فرش تبریز در تاریخ این صنعت ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه فرش‌بافان، فعالان اقتصادی و مردم شریف آذربایجان شرقی از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

امیدوارم با الهام از تلاش‌ها، خلاقیت‌ها و خدمات ماندگار مرحوم پرویزیان بتوانیم صنعت فرش را به عنوان یکی از اصلی‌ترین هویت‌های فرهنگی و صنعتی آذربایجان توسعه دهیم و راه ماندگار پیشکوستانی الهام‌بخشی چون ایشان را ادامه دهیم.